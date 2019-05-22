عقيلة صالح يلتقي عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن الوفد قدم خلال اللقاء عدد من الدراسات الخاصة بإعادة الاعمار ومستندات تتعلق بتاريخ المدينة القديمة درنه، كما تطرق المكلف بالاسكان والمرافق ببلدية درنه بوخشيم عن المشاريع التى تحتاجها المدينة بشكل عاجل منها حل مشكلة نقص المياه ومشاريع أخرى في مجالات متعددة تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء لتنفيذها.

كما تم مناقشة وضعية نظافة المدينة من ركام المباني والقمامة، وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس النواب اهتمامه الخاص بمدينة درنه من أجل عودة ازدهارها في كل المجالات وبأنه سيخاطب ويحث رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة وكل الجهات ذات العلاقة للقيام بواجباتها اتجاه تنفيذ كل المشاريع التى تحتاجها المدينة بما فيها اعمال الصيانة والنظافة وحل مشكلة المياه.

اما فيما يخص المدينة القديمة درنه، أكد رئيس مجلس النواب، أنه سيتم الاهتمام بصيانتها وترميمها وفق المعايير في هذا الشأن وسيتم تكليف مجلس إعادة اعمار درنه المزمع تكليفه الاهتمام بمشروع المدينة القديمة درنه والاتصال بالجهات المتخصصة محليا ودوليا والمحافظة على هذا الارث التاريخي والثقافي للمدينة القديمة درنة.

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