أكدت الهيئة العامة للموارد المائية عودة تدفق المياه تدريجيا إلى طرابلس.

وكان جهاز النهر الصناعي قد أعلن عن احتمالية عودة المياه إلى العاصمة تدريجيا.

The post “العامة للموارد المائية” : عودة تدفق المياه تدريجيا إلى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

