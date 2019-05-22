الاعلام الحربي التابع للقيادة العامة ينشر مشاهد من معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مشاهد من المعارك التي تشهدها منطقة محور مطار طرابلس الدولي جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وتضمنت المشاهد معارك لوحدات القوات المسلحة مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي، معلنةً تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال إلى نقاط أخرى لم تعلن عنها.

وقالت الشعبة تعليقا على المشاهد ”من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي.. رافعين لواء النصر.. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب”.

من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر مشاهد من إشتباكات وحدات القوات المسلحة مع الحشد المليشاوي أثناء معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال الي نقاط اخرىمن كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر .. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب .#شعبة_الإعلام_الحربي Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Wednesday, May 22, 2019

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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