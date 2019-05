الاعلام الحربي التابع للقيادة العامة ينشر مشاهد من معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي

من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر

مشاهد من إشتباكات وحدات القوات المسلحة مع الحشد المليشاوي أثناء معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال الي نقاط اخرىمن كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر .. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب .#شعبة_الإعلام_الحربي

