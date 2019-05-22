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الاعلام الحربي التابع للقيادة العامة ينشر مشاهد من معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مشاهد من المعارك التي تشهدها منطقة محور مطار طرابلس الدولي جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وتضمنت المشاهد معارك لوحدات القوات المسلحة مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي، معلنةً تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال إلى نقاط أخرى لم تعلن عنها.

وقالت الشعبة تعليقا على المشاهد ”من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي.. رافعين لواء النصر.. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب”.

من كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر

مشاهد من إشتباكات وحدات القوات المسلحة مع الحشد المليشاوي أثناء معارك تحرير كوبري مطار طرابلس الدولي والانتقال الي نقاط اخرىمن كوبري مطار بنينا .. إلى ما بعد كوبري مطار طرابلس الدولي .. رافعين لواء النصر .. حتى تحرير آخر ما تبقى من وطننا الحبيب .#شعبة_الإعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Wednesday, May 22, 2019

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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تعليقات

    • تقولون:
      كذب كذب كذب كذب كذب كذب…
      ما عندكم تعليق الا كذب كذب كذب كذب
      هل تطلعون على الحقيقة من النافذة المطلة رأسا على أرض المعركة؟
      أم من الأقمار الصناعية كاميرات فيديو ؟
      ما أشبه الليلة بالبارحة..
      كانت الأخبار تنقل إلينا انتصارات الجيش في بنغازي
      وكنتم تقولون كذب كذب كذب
      وينقل عبر الأخبار مقتل الزعماء الخوارج، فتقولون كذب كذب كذب..
      وحرر الجيش بنغازي وتقولون كذب كذب كذب كذب كذب
      ولا يزال بعضكم الى الآن يقول بنغازي لم تحرر
      وحاصر الجيش الليثي والصابري وسوق الحوت ثم اتجه الى درنة واغلب المناطق دخلها سلميا وانتم مازال تقولون كذب كذب كذب كذب كذب
      ودخل الجنوب وطهرها من الجماعات المسلحة الارهابية والتشادية … كذب كذب كذب كذب
      والآن سيطر على السبيعة وقصر بن غشير ومطار طرابلس والطويشة كذب كذب كذب كذب
      ويحاصر مليشيات طرابلس وانتم مازال تقولون كذب كذب كذب كذبك كذب
      خليكم في تكذيبكم حتى يأتيكم الجيش على عتب بيوتكم
      عندها ستختفي هذه الاسماء المستعارة مع تعليقاتها الوهمية
      كما حصل منقبل
      منقوووول من واحد تعليقات عليك

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