خارجية المؤقتة تبحث ترتيب البيت الداخلي للوزارة

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، مع مدراء الإدارات السياسية بحضور وكيل الوزارة حبيب الميهوب ومدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي.

وتم خلال اللقاء مناقشة، أهمية ترتيب البيت الداخلي للوزارة وتقييم اداء مدراء الإدارات والمكاتب، وفي هذا الخصوص أكد الوزير على أن الوزارة ستقوم بتوفير الامكانيات اللازمة لمدراء الإدارات والمكاتب من أجل القيام بعملهم على الوجه المطلوب.

كما شدد على ضرورة أن يضطلع المدراء في دورهم في متابعة آخر التطورات الدولية وتأثيرها على ليبيا وعلى ضرورة أن تتاح الفرصة لكافة موظفي الإدارات لأداء أعمالهم و أن يتم تقسيم العمل بينهم.

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