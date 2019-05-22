الزائدي: ما يجري في ليبيا ليس صراعا على السلطة

اعتبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أن ما يجري في ليبيا ليس صراعا على السلطة، بل هو تصادم بين مشروع وطني تحرري ومشروع عدمي إرهابي فوضوي.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بدون النظر في هويات من يقف هنا ومن يقف هناك، فإن إعادة بناء دولة وطنية مستقلة مستقرة آمنة تفرض أولا القضاء على المليشيات والإرهاب وقطع دابر التبعية للأجنبي !! بعد ذلك يمكن الحديث في عملية سياسية بين الليبيين تفضي إلى توافق على التعايش السلمي بينهم، وتضع الأساس المتين للنهوض والإزدهار. إن نزع فتيل النزاع المسلح يتطلب اولا نزع سلاح المليشيات، ومن تم إطلاق حوار مجتمعي واسع بين الليبين حول المستقبل بكل تفاصيله.”