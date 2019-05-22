الزائدي: ما يجري في ليبيا ليس صراعا على السلطة

اعتبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أن ما يجري في ليبيا ليس صراعا على السلطة، بل هو تصادم بين مشروع وطني تحرري ومشروع عدمي إرهابي فوضوي.
وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بدون النظر في هويات من يقف هنا ومن يقف هناك، فإن إعادة بناء دولة وطنية مستقلة مستقرة آمنة تفرض أولا القضاء على المليشيات والإرهاب وقطع دابر التبعية للأجنبي !! بعد ذلك يمكن الحديث في عملية سياسية بين الليبيين تفضي إلى توافق على التعايش السلمي بينهم، وتضع الأساس المتين للنهوض والإزدهار. إن نزع فتيل النزاع المسلح يتطلب اولا نزع سلاح المليشيات، ومن تم إطلاق حوار مجتمعي واسع بين الليبين حول المستقبل بكل تفاصيله.”
وأضاف الزايدي أن المهرجين سيتحدثون “في أبواق الدعاية الإخوانية البائسة، وماذا عن سلاح مليشيات حفتر ؟؟ في محاولة لتصوير الجيش الليبي وكأنه باندة تشتغل عند المشير !! الجيش الليبي مؤسسة وطنية اليوم يقودها بشجاعة المشير خليفة حفتر وغدا يقودها ضابط كفء آخر وفقا لما يتفق عليه الليبيون، هم يدركون ذلك جيدا، تماما كما يدركون أنه لا يمكنهم البقاء في وجود مؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية وطنية محترفة ! لذلك هم مستميتون في محاولاتهم منع الجيش من بسط سيطرته على ما تبقى من مدن وقرى الوطنة المختطفة من المليشيات والعصابات الإرهابية !! ولذلك يضخون أموال طائلة لتمويل ماكنة الدعاية الإخوانية !! ولذلك لا يتورع المهرجون في الهديان باي كلام حتى وإن كان يحمل تناقضات سجلت بألسنتهم في أوقات ليست بعيدة”، وذلك حسب تعبيره.
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