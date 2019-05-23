تعرف على تفاصيل لقاء حفتر مع ماكرون في باريس

التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، لبحث تطورات الملف الليبي.

وكشفت الرئاسة الفرنسية أن حفتر، أكد خلال اللقاء على أن شروط وقف إطلاق النار “لم تكتمل بعد” في ليبيا، كما أبلغ حفتر ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن “الجيش الليبي لا يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد”.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة طرابلس فائز السراج.

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