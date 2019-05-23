ماذا في لقاء السراج مع شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل المنطقة الشرقية؟

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في تونس شيوخ واعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية، لبحث تطورات الأوضاع في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السراج ألقى كلمة في الاجتماع استعرض فيها ما بذل من جهود لتعزيز الوفاق بين الليبيين، وقال مخاطباً الحضور أن ما يشغلنا الآن هو “حماية نسيجنا الاجتماعي،، وأننا نعول عليكم، وعلى جميع شيوخنا وحكمائنا وأهلنا في شرق البلاد وغربها وجنوبها، في مدنها وقبائلها وعائلاتها، ليظل نسيجنا الاجتماعي كما نعرفه ، متداخلا، متماسكا، مترابطا بتقاليده وعاداته وقيمه الأصيلة”.

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