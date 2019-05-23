قبائل المنطقة الغربية ترد على الجنائية الدولية: سيف الإسلام قائد المصالحة الليبية

أعرب مجلس القبائل بالمنطقة الغربية، شجبه واستنكاره الشديد لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية السلطات في ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال المجلس في بيان أصدره، “إنه ومن خلال بعض الخونة المرتزقة، الذين باعوا شرفهم للأعداء من خلال تنصيبهم دُمى للأمبريالية العالمية وأدوات لدول الشيطان “قطر – تركيا”، فقد جددت محكمة الجنايات الدولية المطالبة بتسليم الدكتور سيف الإسلام، وهذه الأحكام المُتهم بها جائرة وحاقدة ومستوردة، وتستهدف الوطن في شرفه وعزته من خلال محاولة سلبها قائد المصالحة الوطنية الذي كان ولا يزال سدًا منيعًا في وجه الأعداء، ولهذا فنحن لا نستغرب هذه الأحكام الجائرة والظالمة، والتي لا تستند إلى أي قاعدة شرعية، كما أن المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية، وقامت بأمر من مجلس الأمن، وأن الأمر النهائي لها لا لغيرها”، بحسب البيان.

وجدد المجلس في بيانه، تأكيده على أن الدكتور سيف الإسلام القذافي، هو قائد المصالحة الوطنية الليبية، والرمز الثاني بعد القائد الشهيد معمر القذافي، وأن القبائل الليبية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي الأبي، لافتا إلى أنه لا مكان للخونة والمأجورين.

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