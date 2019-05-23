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بالصور: حملة نظافة بشارع فلسطين بطبرق

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظم شباب شارع فلسطين بطبرق حملة نظافة حيث يقومون كل رمضان بإقامة نشاطات رمضانية مختلفة ما بين الثقافية والرياضية ولا يخلو الأمر من عمليات النظافة والطلاء وغيرها.

وقال الدكتور حسن أبريك أحد سكان شارع فلسطين ومهتم بالجانب البيئي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «شباب شارع فلسطين هم الأكثر نشاطاً خلال شهر رمضان من حيث النشاطات حيث تقام المسابقات والأنشطة الثقافية المختلفة وهذا العام قاموا بتجهيز ملعب كرة قدم خماسية مجهز بكافة الإمكانيات ورسموا لوحة فنية مميزة لهذا الملعب بإمكانيات بسيطة».

وأضاف:«قام هؤلاء الشباب بالتنسيق مع شركة النظافة بنظافة الحي وتزيينه وطلاء أرصفته ليبقى بذلك أفضل الأحياء من حين النظام والنظافة».

وقال عبدالسلام بوشلاقم أحد سكان شارع فلسطين يجب أن يكون العمل «جماعي حتى نخرج بلوحة فنية كاملة ويجب على الجميع الإهتمام بالحي حتى بعد رمضان ومحاولة خلق مناخ جيد للأطفال وساحات للألعاب لتكون متنفس لهم وقت فراغهم».

بالصور: حملة نظافة بشارع فلسطين بطبرق

بالصور: حملة نظافة بشارع فلسطين بطبرق

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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