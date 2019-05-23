(بالفيديو) الحياة تعود إلى طبيعتها في بلدية قصر بن غشير

قصر بن غشير-العنوان

تشهد بلدية قصر بن غشير عودة الحياة إلى طبيعتها عقب تحريرها من قبل القوات المسلحة، حيث يشهد مبنى البلدية عودة المواطنين لإتمام إجراءاتهم .

وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة الأزمة بالبلدية تعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين، حيث قامت بتسجيل المواطنين وتجميع الصكوك المصرفية منهم لتوزيع السيولة النقدية على المواطنين في مصارف المنطقة.

كما شهدت بلدية قصر بن غشير وصول سلع تموينية أرسلها صندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة المؤقتة.

كما شرعت البلدية في حملات نظافة وذلك في إطار عودة الحياة إلى المدينة بعد تحرير الجيش لها من المليشيات الإرهابية والإجرامية.

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