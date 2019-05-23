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لواء الصمود ينفي وقنونو يؤكد.. تضارب في تصريحات عسكريي الرئاسي بشأن منع طيران الجيش من تنفيذ ضربات جوية ليلية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم مجموعات الوفاق محمد قنونو أن الدفاع الجوي التابع للوفاق أصبح قادرا على منع الطيران الحربي الليلي التابع للقوات المسلحة مشيرا إلى تطوير منظومة الدفاع بحسب تقرير لقناة ليبيا بانوراما.

ومن جهة أخرى قال لواء الصمود التابع للإرهابي صلاح بادي بأن طرابلس شهدت عودة الطيران الليلي التابع للقوات المسلحة مؤكدا أنه شن 9 غارات في محور وادي الربيع وأن طيران الوفاق الاعتراضي خرج لاعتراضها يعد هذا تضارب في التصريحات.

وكان قد أنكر قنونو في وقت سابق تمكن القوات المسلحة من إلقاء القبض على طيار برتغالي بعد أن أسقطت طائرته الحربية ميراجf1 التابعة لمجموعات الوفاق.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • قرد نونو تهته كلامه مل كذب ومتناقض فهو مثل الصحاف فى حرب العراق فحسب كلامه من شهر كان المليشيات وصلت طبرق فى طريقها للسلوم المفروص تعالجوه فى مستشفى المجانين

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