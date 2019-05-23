بوجواري يشدد بضرورة المحافظة على هوية مدينة بنغازي المعمارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري بمقر البلدية كل من مراقب الآثار بنغازي فتحي الساحلى، ومدير جهاز إدارة المدن التاريخية بنغازي والي لعبيدي.

وتناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها مراقبة الآثار في سبيل المحافظة على هوية مدينة بنغازي المعمارية وخصوصيتها التاريخية كما تم التنسيق في وضع الآليات الكفيلة بصيانة الآثار داخل المدينة وحماية المواقع والأماكن التاريخية من الاعتداء والسرقة .

رئيس المجلس التسيري أكد على أن البلدية اتخذت مجموعة من الخطوات في هذا المجال تمثلت في الاتفاق مع شركة متخصصة في صيانة الآثار والتى تم تكليفها بصيانة منارة سيدي خريبيش وحوش لوحيشي والكيخيا كما أن هناك مقترح بإنشاء متحف للمدينة يتم فيه تجميع كل المقتنيات التاريخية ذات القيمة التاريخية وفيما يخص المعالم التاريخية بمستشفى الجمهورية والمتمثلة في سور بنغازي القديم والذي شاهد نضال الآباء والأجداد والملاجئ القديمة فقد صدرت تعليمات بعدم المساس بها وسيتم تسييجها لحمايتها وان أعمال الإنشاءات لا تقع في محيط هذه المعالم التاريخية.

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