دولة رئيس مجلس الوزراء يسمي مجلسا تسييريا لبلدية اجدابيا.. برئاسة امبارك عثمان

قرنادة 23 مايو 2019 (وال) – قرر دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، تسمية مجلسا تسييريا لبلدية أجدابيا.

ونص القرار، رقم “345”، بإعادة تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، ويضم امبارك عثمان محمد رئيسا للمجلس، وبعضوية كل من جبريل امبارك عبد الحميد، سعيد المبروك عبد الحميد، المبروك محمد نصر، نوارة معتوق الشريف.

وأشار القرار إلى أنه يعمل به فور صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامها، وعلى الجهات المعنية التنفيذ، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. (وال – قرنادة) ع ع

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