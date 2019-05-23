السراج” يلتقي “شخصيات” من المنطقة الشرقية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج شخصيات من المنطقة الشرقية في مقر إقامته بتونس العاصمة، للحديث حول أحداث طرابلس الاخيرة والتي تتواصل فيها المعارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق

وقال السراج لضيوفه إنه بذل جهودا كبيرة لتعزيز الوفاق بين الليبيين وأن هاجسه الأكبر كان تجنب إراقة الدماء، مشيرا إلى أن البعض يحاول تسويق الصراع وكأنه صراع بين الشرق والغرب، في إثارة للفرقة وإشعال للفتنة