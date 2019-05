التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج شخصيات من المنطقة الشرقية في مقر إقامته بتونس العاصمة، للحديث حول أحداث طرابلس الاخيرة والتي تتواصل فيها المعارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق

وقال السراج لضيوفه إنه بذل جهودا كبيرة لتعزيز الوفاق بين الليبيين وأن هاجسه الأكبر كان تجنب إراقة الدماء، مشيرا إلى أن البعض يحاول تسويق الصراع وكأنه صراع بين الشرق والغرب، في إثارة للفرقة وإشعال للفتنة

وبحسب الموجز الذي نشرته حكومة الوفاق حول هذا اللقاء، فإن جميع الشخصيات التي حضرت الاجتماع من المنطقة الشرقية أبدوا رفضهم للفتنة وضرورة العمل على نبذ خطاب الكراهية والتفرقة بين الليبيين

كما عرضوا مشروعا يتم تكوينه مع فعاليات اجتماعية وثقافية أخرى باسم “الهيئة البرقاوية”، بحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق

The post السراج” يلتقي “شخصيات” من المنطقة الشرقية appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية