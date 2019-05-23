رئيس المستشفيات الخاصة بالأردن: الوفاق حوّلت 110 ملايين دولار لتسديد ديون الليبيين

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن، فوزي الحموري، إن حكومة الوفاق حوّلت مبلغ 110 مليون دولار لتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الأردنية.

وأضاف في تصريحات إعلامية محليّة أن المستشفيات لم تستلم أي جزءٍ من المبلغ، نتيجة تأخر إجراءات الصرف، مشيرا إلى أن الشركة المُكلفة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى الليبيين عن السنوات السابقة، أنهت عملية التدقيق.

وذكر الحموري أن مجموع مطالبات المستشفيات بلغت 220 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذه الديون جاءت نظير علاج مرضى ليبيين حتى مطلع عام 2018م”.

وطالب في تصريحاته، مسؤولي بلاده “بالضغط على الجانب الليبي لأجل صرف المبالغ المستحقة، قائلاً: نحن كقطاعٍ خاص لا سلطة لنا، بينما تستطيع الحكومة عبر قنواتها التدخل لتحصيل المبلغ وتسديده، مثلما فعلت دول أخرى بينها تركيا”.

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