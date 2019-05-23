البرلمان يستنكر “خرق” الوفاق لقرار “حظر الأسلحة”

أصدرت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بخصوص شحنات السلاح التي وصلت إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، واعتبرت اللجنة هذه الخطوة بادرةً خطيرة وانتهاكا واضحا لقرار حظر الأسلحة على ليبيا

وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول السلاح إلى الجماعات الإرهابية وهو بمثابة تهديد لكافة دول المنطقة، واستغربت -على حد تعبيرها- الصمت الدولي على هذه الخطوة وعدم جديّته في تنفيذ القرار

وأضاف البيان: إن إرسال السلاح إلى حكومة غير معترف بها من البرلمان فيه انتهاك صارخ للسيادة الليبية وانحياز لمجموعة خارجة عن القانون ولا تحمل أي صفة، وتطالب المجتمع الدولي بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية التي قد تستخدم لتهريب السلاح وما يترتب عليه من آثار خطيرة على المنطقة

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