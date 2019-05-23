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مديرية “تاجوراء” ترفع “درجة” الاستعداد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد اجتماع في مديرية أمن تاجوراء لمناقشة تكثيف عمل الدوريات الراكبة والراجلة في محيط المناطق التي يكثر بها الازدحام والتسوق في البلدية وكيفية تخفيف الأزمة والرفع من درجة الحس الأمني لضمان سلامة المواطنين

وكان الاجتماع برئاسة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بالمديرية وضم كل من رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وغرفة السيطرة بالمديرية، بحسب صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

وتمت مناقشة توحيد الجهود بين منتسبي المديرية والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع المكونات الأمنية والأجهزة العاملة داخل النطاق الإداري لمديرية أمن تاجوراء

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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