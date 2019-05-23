مديرية “تاجوراء” ترفع “درجة” الاستعداد

عقد اجتماع في مديرية أمن تاجوراء لمناقشة تكثيف عمل الدوريات الراكبة والراجلة في محيط المناطق التي يكثر بها الازدحام والتسوق في البلدية وكيفية تخفيف الأزمة والرفع من درجة الحس الأمني لضمان سلامة المواطنين

وكان الاجتماع برئاسة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بالمديرية وضم كل من رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وغرفة السيطرة بالمديرية، بحسب صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

وتمت مناقشة توحيد الجهود بين منتسبي المديرية والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع المكونات الأمنية والأجهزة العاملة داخل النطاق الإداري لمديرية أمن تاجوراء

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