قطر تمنح وثائق مخابرات القذافي لإخوان ليبيا لاستخدامها ضد “حفتر”

ذكرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن الوثائق التي نشرها نعمان بن عثمان في مقابلته الأخيرة على قناة ليبيا الأحرار لم ينتبه أحد إلى أنها تعود إلى فترة الثمانينيات القرن الماضي.

وقالت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لم يسأل أحد كيف وصلت هذه الوثائق الآن نعمان بن عثمان”.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي الليبي إلى أن هذه الوثائق وصلت إلى بن عثمان عن طريق المخابرات القطرية التي حصلت على أرشيف المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي من الإرهابي عبد الكريم بلحاج، عضو الجماعة المقاتلة الإرهابية في عام 2011، مقابل 50 مليون دولار، وهي الآن تقوم بفحصها للبحث فيها عن أي شيء له علاقة بالمشير خليفة بلقاسم حفتر أو الضباط التابعين للجيش الوطني الليبي.

ولفتت الشعبة إلى أن عبد الكريم بلحاج كان أول من وصل إلى مكتب عبد الله السنوسي ومقر المخابرات الليبية، بعد سقوط طرابلس، وتم شحن كل الوثائق إلى عاصمة قطر “الدوحة” في طائرة شحن قطرية، وهذا يثبت حقيقة العلاقة بين المخابرات القطرية وقناة “ليبيا الأحرار” الإخوانية ونعمان بن عثمان.

المصدر/روز. اليوسف