اخبار ليبيا الان

“شبيبة” الهلال الأحمر في “البيضاء” يعلقون نشاطهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء عن إيقاف مكتب نشاط الشباب بسببب عدم الحصول على حقوقهم وعدم توفير نثريات مالية للمتطوعين أو سيارة للشبيبة رغم وجودها ولكنها تستخدم لأغراض شخصية، وفقا لصفحتهم الرسمية

كما كانت المتاجرة بأعمال الشبيبة التطوعية لأغراض شخصية أحد الأسباب التي دفعتهم لتعليق أنشطتهم، بعدما عانوه في مساعدة النازحين والمحتاجين والأعمال المتنوعة في المدينة على حد تعبيرهم

وأكدت الصفحة الرسمية لإدارة فرع شبيبة الهلال الأحمر بالبيضاء عدم استئناف المكتب نشاطه حتى تحقيق تلك المطالب المشروعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك