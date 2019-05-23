اخبار ليبيا الان

“حفرة” تهدد “المواشي” في اجخرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجد أحد ملاك الإبل من مدينة اجخرة إثنتان من قطيعه عالقتان بحفرة كبيرة محيطها نحو (20 متر في 40 متر) بالقرب من قور الأقويطين، تركتها شركة “الدوسر” دون ردمها أو إحاطتها بسياج أو سور

وقال المواطن سالم فاضل إنه تقدم ببلاغ لدى مديرية أمن “أوجلة اجخرة” وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة، وناشد فاضل ملاك الإبل والحيوانات بالمنطقة لوضع حد لهذه الأضرار المتكررة، وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها

وقام أفراد من سرية حقل آمال الكتيبة 152 بالتطوع وردم هذه الحفرة العام الماضي، لكنها عادت لتشكل خطرا على حياة المواطنين، والحياة الرعوية في المنطقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك