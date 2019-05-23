“حفرة” تهدد “المواشي” في اجخرة

وجد أحد ملاك الإبل من مدينة اجخرة إثنتان من قطيعه عالقتان بحفرة كبيرة محيطها نحو (20 متر في 40 متر) بالقرب من قور الأقويطين، تركتها شركة “الدوسر” دون ردمها أو إحاطتها بسياج أو سور

وقال المواطن سالم فاضل إنه تقدم ببلاغ لدى مديرية أمن “أوجلة اجخرة” وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة، وناشد فاضل ملاك الإبل والحيوانات بالمنطقة لوضع حد لهذه الأضرار المتكررة، وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها

وقام أفراد من سرية حقل آمال الكتيبة 152 بالتطوع وردم هذه الحفرة العام الماضي، لكنها عادت لتشكل خطرا على حياة المواطنين، والحياة الرعوية في المنطقة

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