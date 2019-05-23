استكمال “صيانة” مركز “تأهيل المعاقين” بجنزور

اجتمعت لجنة الطوارئ مع ممثلي مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور، الذين وضعوا اللجنة في صورة الخدمات التي يقدمها المركز لشريحة المعاقين التي توقفت منذ دخوله الصيانة قبل عدة سنوات

وأكد المجتمعون في ديوان رئاسة الوزراء، على أهمية هذا المركز، والعمل على استكمال صيانته حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة الشريحة المهمة، إضافة إلى مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتوفير احتياجات النازحين من فئة المعاقين في مراكز الإيواء بصفة عاجلة

وفي نفس اليوم، اجتمعت اللجنة مع عميد بلدية غات، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين

وبدأت اللجنة خلال الاجتماع في اتخاذ إجراءتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه البلدية

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