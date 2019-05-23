تدارس سبل تأمين طرابلس

عقد مدير أمن طرابلس العميد سالم قريميده اجتماعا بحضور مساعده للشؤون الأمنية ورؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة في المديرية.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية لتأمين العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وبحسب البيان فقد تدارس المجتمعون سبل الحيلولة دون حدوث أي خروقات قد تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وممتلكات الدولة مشددين على وجوب زيادة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية لإنجاح الخطة الأمنية بالشكل الذي يضمن تحقيقها لأهدافها.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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