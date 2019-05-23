ضبط متهم بسرقة 5 آلاف دينار

استطاع أعضاء مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي في العاصمة طرابلس من ضبط متهم بواقعة سرقة أحد المنازل.

وأكد بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى ضبط المدعو “م م ف أ” ليبي الجنسية لتورطه في سرقة 5 آلاف دينار من منزل في المدينة القديمة.

وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحق المضبوط وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية الوفاق تواصل جهودها لتأمين مركز العاصمة طرابلس وضواحيها رغم استمرار القتال بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الساعية لإعادة فرض سلطة مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه على العاصمة.

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