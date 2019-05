اجتماع “السراج” مع أعيان وشيوخ قبائل برقة

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج مساء اليوم الأربعاء بمقر إقامته في تونس شيوخ واعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية، حيث جرى حواراً صريحا حول أحداث العاصمة طرابلس.

والقى السراج كلمة في الاجتماع استعرض فيها ما بذل من جهود لتعزيز الوفاق بين الليبيين وقال أن هاجسنا الأكبر كان دائما هو تجنب إراقة الدماء، وأشار إلى أن البعض يحاول تسويق الصراع وكأنه صراع بين الشرق والغرب، في إثارة للفرقة واشعالا للفتنة، مؤكدا أن الصراع هو بين من يريد الدولة المدنية الحديثة، وبين من يسعى لعسكرة البلاد، والعودة بالبلاد إلى الحكم الشمولي.”

ووجه السراج نداءا لأهل برقة، بضرورة إبعاد أبنائهم عن هذه الحرب، وقال إن المعارك التي تنتظر شبابنا ويجب ان نستعد لها هي معارك البناء والتعمير، لا معارك الدمار والتدمير.

