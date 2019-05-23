أزمة وقود خانقة في ترهونة

تعاني مدينة ترهونة كغيرها من المدن في الغرب الليبي أزمة وقود زادت شدتها مع مطلع شهر أبريل الماضي بعد إغلاق الطرق الرئيسة التي تربط مدينة ترهونة بالعاصمة طرابلس ومصراتة نتيجة للاشتباكات المسلحة الدائرة بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

هذا الأمر دعا المجلس البلدي والمسوؤلين في المدينة للتواصل مع شركة البريقة في مدينة بنغازي التي شرعت في إرسال دفعات متقطعة من وقود البنزين والديزل للمحطات في المدينة لتغطية العجز وسجلت المحطة 515 التابعة لشركة الراحلة وصول شحنة جديدة من الوقود وهي واحدة من أصل 4 شحنات تصل أسبوعيا.

البريقة في طرابلس أعلنت بدورها عن إيقاف إرسال الوقود لبعض مدن الجبل الغربي والمنطقة الغربية ومناطق الجنوب نتيجة سوء الأوضاع الأمنية وخوفا على سلامة سائقي الشاحنات حسب ما ورد في البيان الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر يصل 10 أضعاف.

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