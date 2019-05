خلال لقائه أعيان المنطقة الشرقية.. “السراج”: البلاد تمر بظروف طارئة

المتوسط:

قال رئيس مجلس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، إن الظروف التي تمر بها البلاد هي ظروف استثنائية طارئة،

وإننا في حكومة الوفاق الوطني نخوض حربا فرضت علينا دفاعا عن أهلنا في عاصمة كل الليبيين، ومن اجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية التي ينشدها شعبنا.

ويأتي ذلك خلال كلمته أمام شيوخ وأعيان ووجهاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف السراج، أن هذه الأحداث الذي فقدنا خلالها أرواح المئات من شبابنا الليبي من الطرفين ليس له مبرر، فقد كنا على أبواب الحل السلمي للازمة التي تعصف ببلادنا منذ سنوات.

وأوضح السراج، أننا لقد سعينا منذ أن تحملنا المسؤولية ، إلى تعزيز الوفاق بين الليبيين جميعا، حيث التقينا مختلف الأطراف لإنهاء حالة الصراع والانقسام ، ورأب الصدع وتضميد الجراح، وتأمين سلامة المواطنين، وابعاد مصدر قوت الليبيين عن الصراع السياسي والتصعيد العسكري .

وتابع السراج، أن ما يشغلنا الآن هو حماية نسيجنا الاجتماعي الذي يستهدفه دعاة الفتنة من ناقصي العقل وفاقدي الضمير ، واننا نعول عليكم ، وعلى جميع شيوخنا وحكمائنا واهلنا في شرق البلاد وغربها وجنوبها ، في مدنها وقبائلها وعائلاتها ، في التصدي لهذه المحاولات ، ليظل نسيجنا الاجتماعي كما نعرفه ، متداخلا ، متماسكا ،مترابطا بتقاليده وعاداته وقيمه الأصيلة .

