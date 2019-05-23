المتوسط:
قام السفير الألماني اوليفر اوفيتشا، بزيارة إلى مدينة زوارة و الالتقاء مع عميد و أعضاء المجلس البلدي بالمدينة.
ووصل السفير، إلى منفذ راس جدير صباح الأربعاء و كان في استقباله عميد و أعضاء البلدية و أعضاء من مجلس الحكماء و الاعيان و إدارة منفذ راس جدير و بعض الشخصيات من المدينة ، ثم قام عميد و أعضاء المجلس البلدي بزيارة الى ميناء الصيد البحري صحبة السفير الألماني والملحق التجاري بالسفارة الألمانية للاطلاع على إمكانيات الميناء ، و الاجتماع مع إدارة الميناء ، وبعد ذلك قام الوفد بزيارة مطار زوارة الدولي للاطلاع على إمكانيات المطار.
وتزامنت الزيارة مع مغادرة نائبة المبعوث الاممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز من مطار زوارة ، و شملت الجولة أيضا كلية التربية و العلوم بالمدينة ، و مركز إيواء المهاجرين المؤقت ، ثم التوجه الى محطة تحلية مياه البحر بالمدينة و الاطلاع على المشاكل التي تعانيها و مدى إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في إيجاد بعض الحلول.
The post السفير الألماني لدى ليبيا يزور مطار زوارة الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.
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