اجتماع أمني موسع لمتابعة سير عملية تأمين العاصمة

عقد بمقر مديرية امن طرابلس اجتماع أمني برئاسة مدير الأمن وبحضور مساعد المدير للشؤون الأمنية وروؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن طرابلس لتأمين العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر.

وناقش الاجتماع سير العملية الأمنية لتأمين مدينة طرابلس ومنع حدوث أي خروقات أمنية قد تهدد امن وسلامة المواطن والممتلكات والمرافق العامة والخاصة، وكذلك زيادة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لضمان نجاح سير عملية التأمين بالشكل الصحيح.

