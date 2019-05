«لجنة العلاج»: إرسال 10 حالات مرضية إلى مصر لتلقي العلاج

المتوسط:

قامت اللجنة المركزية للعلاج بالداخل و الخارج و توطين العلاج بمركز طبرق الطبى بتسفير عدد 10 حالات لجمهورية مصر العربية لغرض إجراء عمليات جراحية زراعة القرنية وذلك لحالات مرضية من مدن طبرق درنه البيضاء شحات.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالى، أن اللجنة ستستمر فى إرسال المرضى لغرض إجراء مثل هذه العمليات فى الفترات القادمة والذى يبلغ عددهم 50 حالة من مختلف المدن التابعة للجنة .

