بعد شحنة السلاح.. «خارجية النواب» تدعو دول المنطقة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، بأشد العبارات وصول شحنات سلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكوة الوفاق، إذ تعتبر ذلك بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا.

وتدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لقيام بواجباتهما تجاه الشعب الليبي واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها.

وتناشد اللجنة، دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية، التي قد تستخدم لتهريب السلاج، الذي سيكون له آثاره الخطيرة على أمن واستقرار دول المنطقة.

