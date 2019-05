المتوسط:

تمكن مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي بمديرية أمن طرابلس، من ضبط المدعو “م م ف ا” ليبي الجنسية، في واقعة سرقة مبلغ مالي 5000 دينار من أحد المنازل بالمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

واتخدت الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحيل الى نيابة لإستكمال باقي الإجراءات.

