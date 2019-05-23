اوحيدة: هدف معركة طرابلس هو استرجاع سيادة وهيبة الدولة وإنهاء هيمنة المليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن دعم قطر وتركيا للمليشيات بالمنطقة الغربية لم يتوقف وما حدث هو إظهار هذا الدعم للعلن فقط، مستبعداً أن يغير ذلك مجريات الأحداث.

أوحيدة أشار في تصريح لموقع “ترك برس” إلى أن القوات المسلحة ومعها أغلب الليبيين يقومون بالمعركة بهدف استرجاع سيادة وهيبة الدولة وإنهاء هيمنة “المليشيات” بكافة أجنداتها على القرار السياسي والاقتصادي ولا خيار في ذلك وبالمقابل سيقاتل قادة المليشيات للدفاع عن مكاسبهم وأوهامهم بحسب تعبيره.

ويرى أن الخيارات محدودة فقد يحدث وقف غير مشروط لإطلاق النار إذا أراد المجتمع الدولي ذلك تعقبه خارطة طريق سياسية وأمنية وإلا ستستمر الحرب إلى أن تنتصر إرادة أغلب الليبيين أسوة بما حدث في بنغازي ودرنة والموانئ والجنوب الغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية