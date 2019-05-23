سلامة يحذر من تفاقم الوضع ويدعو لعدم تجاهل دور المشير حفتر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن المتحاربين في ليبيا لم يشركوا حتى الآن أكثر من ثلاثين في المئة من قواتهما في مناطق مكتظة بالسكان ، محذرا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من المخاطر في حال لم تمنع هذا الصراع من التفاقم على حد قوله.

وأضاف سلامة في ندوة بعنوان القيادة من أجل السلام: أصوات من الميدان نظمها المعهد الدولي للسلام، أضاف أنه يجب عدم تجاهل دور قائد الجيش المشير خليفة حفتر لأنه يملك التأثير الأكبر وقواته تسيطر على خمسة وسبعين في المئة من الأراضي الليبية وبين سبعين وخمسة وسبعين في المئة من حقول النفط.

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