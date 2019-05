المتوسط:

عقد بديوان مديرية أمن تاجوراء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا برئاسة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بالمديرية وضم الاجتماع كل من رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وغرفة السيطرة بالمديرية.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تكثيف عمل الدوريات الراكبة والراجلة في محيط المناطق التي يكثر بها الازدحام والتسوق في بلدية تاجوراء وكيفية تخفيف الازدحام ورفع من درجة الحس الأمني لضمان سلامة المواطنين.

وكما تم أيضاً مناقشة توحيد الجهود بين منتسبي المديرية والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع المكونات الأمنية والأجهزة العاملة داخل النطاق الإداري لمديرية أمن تاجوراء.

The post اجتماع أمني بمديرية تاجوراء لتكثيف عمل الدوريات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية