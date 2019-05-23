اللواء الحاسي: المعارك جنوب طرابلس تسير حسب الخطة الموضوعة لتحرير المدينة

ليبيا – نفى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي مزاعم رددتها ميليشيات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عن تحقيقها تقدماً في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس ، مؤكداً أن ما يحدث هو العكس تماماً.

اللواء الحاسي لفت في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأربعاء إلى أن قوات الجيش تقدمت نحو عشرة كيلومترات جنوب العاصمة ، مؤكداً أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وبقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب بأن عدم إقدام الجيش على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية لطرابلس المعروفة باسم بوستة يرجع إلى ما وصفه بـ”ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن” لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية التي دخلت الأراضي الليبية أخيراً، قال اللواء الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقاً في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقاً بموعد وصول هذه الشحنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية