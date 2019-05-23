فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة القديمة

طبرق 23 مايو 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن الوفد قدم عدد من الدراسات الخاصة بإعادة الإعمار ومستندات تتعلق بتاريخ المدينة القديمة درنة.

وأضاف المريمي أن المكلف بالإسكان والمرافق في بلدية درنة تطرق إلى المشاريع التى تحتاجها المدينة بشكل عاجل منها حل مشكلة نقص المياه ومشاريع أخرى في مجالات متعددة تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء لتنفيذها.

وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب إلى أنه تمت مناقشة وضعية نظافة المدينة من ركام المباني والقمامة.

وذكر المريمي أن فخامة رئيس مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بمدينة درنة من أجل عودة ازدهارها في كل المجالات وبأنه سيخاطب ويحث رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة وكل الجهات ذات العلاقة للقيام بواجباتها اتجاه تنفيذ كل المشاريع التى تحتاجها المدينة بما فيها أعمال الصيانة والنظافة وحل مشكلة المياه.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب تعهد بالاهتمام بالمدينة القديمة درنة وصيانتها وترميمها وفق المعايير، لافتا إلى أنه سيتم تكليف مجلس إعادة إعمار درنة المزمع تكليفه الاهتمام بمشروع المدينة القديمة والاتصال بالجهات المتخصصة محليا ودوليا والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي للمدينة.(وال – طبرق) ف م/ أ د

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