“الحاسي” يرد على انباء تراجع قوات الجيش ويكشف سبب عدم قصف “قاعدة بوستة” وسفينة السلاح التركية

رد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي على أنباء تراجع قوات الجيش ومزاعم القوات الموالية للوفاق بشأن تحقيقها تقدماً في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس ، مؤكداً أن ما يحدث هو العكس تماماً.

وأكد اللواء الحاسي في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن قوات الجيش تقدمت نحو عشرة كيلومترات جنوب العاصمة ، مؤكداً أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وبقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب بأن عدم إقدام الجيش على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية لطرابلس المعروفة باسم بوستة يرجع إلى ما وصفه بـ”ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن” لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية التي دخلت الأراضي الليبية أخيراً، قال اللواء الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقاً في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقاً بموعد وصول هذه الشحنة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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