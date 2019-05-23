مراقب تعليم سرت يتابع سير العمل بالمراقبة

التقى مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي بمديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتفتيش التربوي والمعلوماتية والتعليم الخاص وقسم الاحتياط العام والإعلام.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل في ديوان المراقبة ومتابعة جهود فرق العمل المكلفة باستيفاء بيانات المنتسبين الجدد من المعلمين لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة الخاصة بهم.

وصرح عبد الكافي لقسم التواصل والإعلام بالمراقبة بمتابعته لعمل المراقبة مع التشديد على ضرورة فاعلية العمل وإنجاز الاستحقاقات الوظيفية للمعلمين، والاستعداد الجيد للموسم الدراسي بعد نهاية عطلة المعلمين وعودتهم للعمل، وبالشكل الذي يسخر كافة الجهود لخدمة العملية التعليمية.

وأشار القسم إلى أن عملية المتابعة والتواصل مع المكاتب من قبل عبد الكافي تتم بشكل يومي منذ بداية شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية