اللواء عبد السلام الحاسي ينفي تراجع قوات الجيش جنوب طرابلس

العنوان_طرابلس

رد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي على أنباء تراجع قوات الجيش ومزاعم المليشيات الموالية للوفاق بشأن تحقيقها تقدماً في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس ، مؤكداً أن ما يحدث هو العكس تماماً.

وأكد اللواء الحاسي في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن قوات الجيش تقدمت نحو عشرة كيلومترات جنوب العاصمة ، مؤكداً أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وبقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب بأن عدم إقدام الجيش على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية لطرابلس المعروفة باسم بوستة يرجع إلى ما وصفه بـ”ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن” لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية التي دخلت الأراضي الليبية أخيراً، قال اللواء الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقاً في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقاً بموعد وصول هذه الشحنة.

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