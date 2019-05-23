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مائدة إفطار جماعية في الزنتان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت دعوة صغيرة على صفحات التواصل الاجتماعي لإقامة مائدة إفطار جماعية في مدينة الزنتان الهدف والمغزى منها وهو ربط جسور التواصل والمحبة في شهر رمضان الكريم.

وقدم الدعوة مجموعة شباب تُسمي نفسها “فزعة شباب” وأعدت حفل إفطار في ساحة مسجد الزبير بن العوام وسط المدينة.

أجواء تسودها المودة والمحبة بين الشباب والأهالي من مختلف الأعمار والوافدين من شباب المشاشية بالعوينية وزاوية الباقول والرياينة وظاهر يفرن والرجبان، في بادرة لاقت استحسان الحضور ورضاهم.

قامت بإعداد مائدة الإفطار أسر من المدينة التي شارك فيها أهل الخير بما جادت به أنفسهم من تبرعات القصد منها هو التآلف والرحمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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