جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة: حكومة الوفاق حولت 110 مليون دولار لتسديد ديونها

ليبيا – قال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري إن حكومة الوفاق حوّلت إلى حسابها بعمان مبلغ 110 مليون دولار لأجل تسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الأردنية.

الحموري أشار في حديث لموقع “هلا أخبار” أمس الأربعاء إلى أن المستشفيات لغاية اللحظة لم تستلم أي جزءٍ من المبلغ وذلك نتيحة تأخر اجراءات الصرف.

وأكد الحمري أن الشركة المُكلفة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى الليبيين عن السنوات السابقة والتي جاء اختيارها من قبل الجانب الليبي أنهت عملية التدقيق ، مشيراً إلى أن مجموع مطالبات المستشفيات بلغت 220 مليون دولار،لافتاً إلى أن هذه الديون جاءت نظير علاج مرضى ليبيين لغاية مطلع عام 2018.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة طالب الحكومة الأردنية بالضغط على الجانب الليبي لأجل صرف المبالغ المستحقة قائلاً: “نحن كقطاعٍ خاص لا سلطة لنا بينما تستطيع الحكومة عبر قنواتها التدخل لتحصيل المبلغ وتسديده مثلما فعلت دول أخرى بينها تركيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية