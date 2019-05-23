الحاسي ينفي مزاعم الميليشيات بتحقيق تقدم في طرابلس

نفى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي مزاعم رددتها ما وصفها بميليشيات موالية لحكومة الوفاق عن تحقيقها تقدما في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس ، مؤكدا أن ما يحدث هو العكس تماما.

اللواء الحاسي لفت في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أمس إلى أن قوات الجيش تقدمت حوالي عشرة كيلومترات جنوب العاصمة ، مؤكدا أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وأن بقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب أن عدم إقدام الجيش على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية في أبو بوستة يرجع إلى ما وصفه بترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن.

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