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إصابة دائرة كهرباء الهضبة 2 بسبب الاشتباكات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض أحد دوائرها الرئيسية ليل الأربعاء الخميس للإصابة المباشرة بسبب الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن الشركة إلى تعرض دائرة جنوب طرابلس الهضبة رقم 2 للإصابة، مؤكدا أنها تعد واحدة من الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية.

وأكد البيان ذكر المزيد من التفصيلات بشأن هذا الأمر حال ورود المزيد منها إلى الشركة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الفرق الفنية والهندسية التابعة للشركة العامة للكهرباء تواصل جهودها لإصلاح أي ضرر يطال المنظومة الكهربائية بسبب المعارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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