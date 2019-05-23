التكبالي: مرحلة تطويق العاصمة تنتهي في 20 رمضان.. يليها مرحلة الاقتحام النهائي

كشف عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي التكبالي، عن انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في طرابلس، في 20 رمضان الحالي.

وأضاف التكبالي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، أن هذه المرحلة نفذت وفقا للخطة الموضوعة وأتمت مهمتها بتطويق العاصمة، مؤكدا على أن “الاقتحام النهائي”، سيحدث بعدها مباشرة، وأن قوات الجيش ستدخل على دفعتين.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

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