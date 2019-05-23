جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الخميس‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الخميس

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 10:30

تاخير متوقع الى الساعة 13:00

البراق طرابلس 15:40

الافريقية الاسكندرية 14:15

الليبية جدة 16:00

تاخير الى الساعة 19:00

الافريقية جدة 23:00

الليبية جدة 03:00

فجر الجمعة

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة 10:30

الليبية تونس 13:40

تاخير

البراق طرابلس 14:40

الافريقية الاسكندرية 19:00

الليبية جدة 23:00

الافريقية جدة 06:30

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