أسعار السلع واللحوم والخضروات بسوق الجفرة اليوم الخميس

شهدت أسعار بعض السلع التموينية انخفاضا ملحوظ في اسواق الجفرة أما الخضروات واللحوم فيلاحظ ارتفاع في اسعارها عما كانت عليه قبل شهر رمضان

ومن هذا المنطلق تقوم ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد أسعار تلك السلع من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.

و فيما يلي أسعار الخضروات و اللحوم و السلع الغذائية لهذا اليوم ببلدية الجفرة :

الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت : 5.750 دينار للتر الواحد

السكر : 2.25 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: دينار واحد للعلبة الواحدة

الأرز : 5.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة : 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام

السميد: 4.500 دينار للكيلوجرام الواحد

الحليب المركز علب2.000دينار علبة 410 جرام

الحليب المعقم: 4.500 دينار

الشاي: الاخظر 3.500 والاحمر 6.500 دينار لعبوة 400جرام الواحد

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف: 38 دينار للكيلوجرام الواحد

لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم : 33 دينار للكيلوجرام

لحم الدجاج: 18 دينار للطرف

البيض: 12 دينار طبق 30 بيضة

وكانت أالخضروات كما يلي:

البصل: 3.500 دينار للكيلوجرام

الطماطم: 5.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا: 3.500 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 5.000 دينار للكيلوجرام

الكوسه: 4.000 دينار للكيلوجرام

الجزر : 3.000 للحزمة الواحدة

الخس: 4.000 دينار للكيلوجرام

الخيار: 4.000 دينار للكيلوجرام

وكانت اسعار الفواكه كما يلي

الموز : 9 دينار للكيلو جرام .

الجوافة : 6.000 دينار للكيلو الواحد .

الفراوله طبق : 5.000 دينار .

البرتقال : 4.000 للكيلو جرام .

تفاح : 8 دينار للكيلو جرام

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