أسعار السلع واللحوم والخضروات بسوق الجفرة اليوم الخميس

شهدت أسعار بعض السلع التموينية انخفاضا ملحوظ في اسواق الجفرة أما الخضروات واللحوم فيلاحظ ارتفاع في اسعارها عما كانت عليه قبل شهر رمضان
ومن هذا المنطلق تقوم ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد أسعار تلك السلع من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.
و فيما يلي أسعار الخضروات و اللحوم و السلع الغذائية لهذا اليوم ببلدية الجفرة :
الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد
الزيت : 5.750 دينار للتر الواحد
السكر : 2.25 دينار للكيلوجرام الواحد
معجون الطماطم: دينار واحد للعلبة الواحدة
الأرز : 5.000 دينار للكيلوجرام الواحد
المكرونة : 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام
السميد: 4.500 دينار للكيلوجرام الواحد
الحليب المركز علب2.000دينار علبة 410 جرام
الحليب المعقم: 4.500 دينار
الشاي: الاخظر 3.500 والاحمر 6.500 دينار لعبوة 400جرام الواحد
أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:
لحم الخروف: 38 دينار للكيلوجرام الواحد
لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام
لحم البقر بدون عظم : 33 دينار للكيلوجرام
لحم الدجاج: 18 دينار للطرف
البيض: 12 دينار طبق 30 بيضة
وكانت أالخضروات كما يلي:
البصل: 3.500 دينار للكيلوجرام
الطماطم: 5.000 دينار للكيلوجرام
البطاطا: 3.500 دينار للكيلوجرام
الفلفل: 5.000 دينار للكيلوجرام
الكوسه: 4.000 دينار للكيلوجرام
الجزر : 3.000 للحزمة الواحدة
الخس: 4.000 دينار للكيلوجرام
الخيار: 4.000 دينار للكيلوجرام
وكانت اسعار الفواكه كما يلي
الموز : 9 دينار للكيلو جرام .
الجوافة : 6.000 دينار للكيلو الواحد .
الفراوله طبق : 5.000 دينار .
البرتقال : 4.000 للكيلو جرام .
تفاح : 8 دينار للكيلو جرام
أضف تعليقـك