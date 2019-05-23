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أسعار السلع واللحوم والخضروات بسوق الجفرة اليوم الخميس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت أسعار بعض السلع التموينية انخفاضا ملحوظ في اسواق الجفرة أما الخضروات واللحوم  فيلاحظ ارتفاع في اسعارها عما كانت عليه قبل شهر رمضان

ومن هذا المنطلق تقوم  ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد أسعار تلك السلع من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.

و فيما يلي أسعار الخضروات و اللحوم و السلع الغذائية لهذا اليوم ببلدية الجفرة  :

الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت : 5.750 دينار للتر الواحد

السكر : 2.25 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: دينار  واحد للعلبة الواحدة

الأرز : 5.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة : 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام

السميد: 4.500  دينار للكيلوجرام الواحد

الحليب المركز علب2.000دينار علبة 410 جرام

الحليب المعقم: 4.500 دينار

الشاي: الاخظر 3.500  والاحمر 6.500 دينار  لعبوة 400جرام الواحد

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف: 38 دينار للكيلوجرام الواحد

لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم : 33 دينار للكيلوجرام

لحم الدجاج: 18 دينار للطرف

البيض: 12 دينار طبق 30 بيضة

وكانت أالخضروات كما يلي:

البصل: 3.500 دينار للكيلوجرام

الطماطم: 5.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا: 3.500 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 5.000 دينار للكيلوجرام

الكوسه: 4.000 دينار للكيلوجرام

الجزر :  3.000  للحزمة الواحدة

الخس: 4.000 دينار للكيلوجرام

الخيار: 4.000 دينار للكيلوجرام

وكانت اسعار الفواكه كما يلي

الموز   :  9 دينار للكيلو جرام .

الجوافة :  6.000  دينار للكيلو الواحد .

الفراوله طبق : 5.000 دينار .

البرتقال : 4.000 للكيلو جرام .

تفاح : 8 دينار للكيلو جرام

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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