التكبالي يكشف موعد انتهاء مرحلة تطويق طرابلس ومراحل الاقتحام النهائي

أوضح عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي التكبالي، أن موعد انتهاء مرحلة تطويق العاصمة والعمليات العسكرية في طرابلس، سيكون في 20 رمضان الحالي.

وأضاف التكبالي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، أن هذه المرحلة نفذت وفقا للخطة الموضوعة وأتمت مهمتها بتطويق العاصمة، مؤكدا على أن “الاقتحام النهائي”، سيحدث بعدها مباشرة، وأن قوات الجيش ستدخل على دفعتين.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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