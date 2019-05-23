الصيد تتهم معرقلي المسار السياسي بإشعال حرب أهلية في ليبيا

انتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد، من وصفتهم بمعرقلي المسار الديمقراطي لبناء الدولة عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت الصيد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “كل من عرقل المسار الديمقراطي وعرقل بناء الدولة المؤسساتي وحرم الشعب الليبي من ممارسة حقه في الاستفتاء على مشروع دستور أعد من هيئة تأسيسية منتخبة، أقل ما يقال عنه مشروعا وطنيا يلبي الحد الأدنى من متطلبات بلد أنهكه الفساد والتشظي، كل من خرج علينا بحرب إعلامية يصف فيها مسارا ديمقراطيا بالإخوانية والمعيب والكارثي، رافضا التداول السلمي على السلطة، متشدقا بأفكار واهية.” على حد تعبيرها.

واتهمت الصيد، من أشارت لهم دون أن تسمهم، بالمسؤولية عما تعيشه البلاد من أحداث هذه الأيام، قائلة: ” في حقيقة الأمر هو من كان يرسم ملامح هذه الحرب الأهلية وهو شريك فيما نحن فيه وهو ذاته من لا يصف ما وصلنا له لا بالكارثي ولا المعيب، بل يهلل للشقاق ويصفق للدمار وينتظر أن يكتمل مشروعه الضيق في نصرة زمرته المتمثلة في قبيلته أو عشيرته أو محيطه الفاسد الذي اعتاد أن يجني من ورائه مكاسبه الشخصية الضيقة على حساب هذا الشعب”. حسب وصفها.

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