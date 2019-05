السفير الألماني يزور زوارة ويتعهد بتقديم بلاده خدمات أفضل لسكان المدينة

زيارة السفير الألماني الى مدينة زوارة

المكتب الأعلأميالخميس 23/5/2019|| زيارة السفير الألماني الى مدينة زوارة ||بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي قام السفير الألماني السيد اوليفر اوفيتشا بزيارة الى مدينة زوارة و الالتقاء مع عميد و أعضاء المجلس البلدي بالمدينة ، السفير وصل الى منفذ راس جدير صباح الأربعاء و كان في استقباله عميد و أعضاء البلدية و أعضاء من مجلس الحكماء و الاعيان و إدارة منفذ راس جدير و بعض الشخصيات من المدينة ، ثم قام عميد و أعضاء المجلس البلدي بزيارة الى ميناء الصيد البحري صحبة السفير الألماني والملحق التجاري بالسفارة الألمانية للاطلاع على إمكانيات الميناء ، و الاجتماع مع إدارة الميناء ، وبعد ذلك قام الوفد بزيارة مطار زوارة الدولي للاطلاع على إمكانيات المطار، وتزامنت الزيارة مع مغادرة نائبة المبعوث الاممي لدى ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز من مطار زوارة ، و شملت الجولة أيضا كلية التربية و العلوم بالمدينة ، و مركز إيواء المهاجرين المؤقت ، ثم التوجه الى محطة تحلية مياه البحر بالمدينة و الاطلاع على المشاكل التي تعانيها و مدى إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في إيجاد بعض الحلول ، و بعد ذلك عقد اجتماع مع مدير مكتب الاقتصاد و الغرفة التجارية و بعض رجال الاعمال بالمدينة ، ثم عقد اجتماع موسع مع المجلس البلدي و تسليم درع البلدية للسفير ، و غادر السفير و الوفد المرافق له صحبة عميد البلدية الى منفذ راس جدير للاجتماع مع إدارة المنفذ ، و هذا تصريح السفير الألماني للمكتب الإعلامي بالبلدية عن زيارته للمدينة .

