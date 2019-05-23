السفير الألماني يزور زوارة ويتعهد بتقديم بلاده خدمات أفضل لسكان المدينة

زار السفير الألماني أوليفر أوفيتشا، مدينة زوارة، لبحث العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية.

وقال السفير الألماني إنه تطرق خلال زياته إلى زوارة للعديد من الموضوعات سياسيًا واقتصاديًا، متعهدًا بتقديم خدمات أفضل لسكان زوارة.

وأشار إلى ما تتميز به المدينة من «موقع جغرافي لمدينة زوارة كنقطة اتصال بتونس قريبة جنوبًا بأفريقيا وشمالا بأوروبا هذا الرابط يجعل الأفق واسعًا في التعامل»، بحسب بلدية زوارة.

وأكدت البلدية أن السفير الألماني زار مطار زوارة الدولي للاطلاع على إمكانيات المطار، حيث تزامنت الزيارة مع مغادرة نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز من مطار زوارة.

الحكم المحلي🇱🇾 في العمل: بعد أن تم انتخابه منذ شهرين فقط، قام عميد بلدية #زوارة السيد فرحات أبوالشواشي و المجلس البلدي بعرض أولوياتهم علينا: في قطاع التعليم، الرعاية الصحية والتنمية الأقتصادية. وقمنا معاً بالبحث عن كيفية دعم🇩🇪 ألمانيا. شكراً على حفاوة الترحيب. pic.twitter.com/g1udZzT7vb — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 23, 2019

والتقى السفير أوفيتشا أمس الأربعاء، عميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، كما تفقد منفذ رأس جدير وميناء الصيد البحري والملحق التجاري بالسفارة الألمانية للاطلاع على إمكانيات الميناء، والاجتماع مع إدارة الميناء، بحسب بلدية زوارة.

وشملت جولة السفير كلية التربية والعلوم بالمدينة، ومركز إيواء المهاجرين المؤقت ، ثم محطة تحلية مياه البحر بالمدينة للاطلاع على المشاكل التي تعانيها ومدى إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في إيجاد بعض الحلول.

زيارة السفير الألماني الى مدينة زوارة المكتب الأعلأميالخميس 23/5/2019|| زيارة السفير الألماني الى مدينة زوارة ||بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي قام السفير الألماني السيد اوليفر اوفيتشا بزيارة الى مدينة زوارة و الالتقاء مع عميد و أعضاء المجلس البلدي بالمدينة ، السفير وصل الى منفذ راس جدير صباح الأربعاء و كان في استقباله عميد و أعضاء البلدية و أعضاء من مجلس الحكماء و الاعيان و إدارة منفذ راس جدير و بعض الشخصيات من المدينة ، ثم قام عميد و أعضاء المجلس البلدي بزيارة الى ميناء الصيد البحري صحبة السفير الألماني والملحق التجاري بالسفارة الألمانية للاطلاع على إمكانيات الميناء ، و الاجتماع مع إدارة الميناء ، وبعد ذلك قام الوفد بزيارة مطار زوارة الدولي للاطلاع على إمكانيات المطار، وتزامنت الزيارة مع مغادرة نائبة المبعوث الاممي لدى ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز من مطار زوارة ، و شملت الجولة أيضا كلية التربية و العلوم بالمدينة ، و مركز إيواء المهاجرين المؤقت ، ثم التوجه الى محطة تحلية مياه البحر بالمدينة و الاطلاع على المشاكل التي تعانيها و مدى إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في إيجاد بعض الحلول ، و بعد ذلك عقد اجتماع مع مدير مكتب الاقتصاد و الغرفة التجارية و بعض رجال الاعمال بالمدينة ، ثم عقد اجتماع موسع مع المجلس البلدي و تسليم درع البلدية للسفير ، و غادر السفير و الوفد المرافق له صحبة عميد البلدية الى منفذ راس جدير للاجتماع مع إدارة المنفذ ، و هذا تصريح السفير الألماني للمكتب الإعلامي بالبلدية عن زيارته للمدينة . Posted by ‎بلدية زوارة/ Municipality Of zuwarah‎ on Wednesday, May 22, 2019

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