تكليف مدير ونائب للمكتب الصحي بجهاز الأمن القومي الليبي

كلف جهاز الأمن القومي الليبي التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني مديرًا ونائبًا للمكتب الصحي بالجهاز، بحيث يتولى المكتب تطبيق القانون الصحي رقم (106) ولوائحه التنفيذية.

وبموجب القرار الصادر عن رئيس جهاز الأمن القومي الليبي سعيد علي إبراهيم رقم (25) لسنة 2019 يكلف علي محمد علي قدّح مديرًا للمكتب الصحي بجهاز الأمن القومي الليبي، ويكلف محمود محمد رفعت الرمالي نائبًا له، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

وقالت «صحة الوفاق»، إنه وفقًا للقرار، فإن مدير المكتب الصحي يتمتع بصلاحيات تمكنه من فتح فروع تابعة له في جميع المنافذ لتطبيق القانون الصحي وبالمهام المكلف بها، بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة.

يأتي القرار استنادًا على قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 بشأن حالة النفير والتعبئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، والقرار رقم (247) بشأن إنشاء جهاز الأمن القومي الليبي الصادر في 2016.

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